Дончан предупредили о сокращении подачи воды в три района города

24.05.2021 17:00

Сокращение подачи воды в Ворошиловском, Калининском и Киевском районах Донецка возможно в связи с ремонтными работами на магистральном водоводе. Об этом сегодня сообщил "глава администрации" города ... подробнее →

СБУ блокировала контрабанду военных товаров в Россию

24.05.2021 16:00

В Харьковской области СБУ разоблачила межрегиональную группировку контрабандистов, которая поставляла крупные партии товаров военного назначения в Россию. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщает ... подробнее →

В Авдеевке пройдут двухдневные антитеррористические учения

24.05.2021 15:00

26-27 мая в прифронтовой Авдеевке Донецкой области в рамках операции Объединенных сил, пройдут плановые учения по противодействию диверсионным и террористическим угрозам с участием региональных ... подробнее →

Израиль с 1 июня отменяет все карантинные ограничения

24.05.2021 14:00

Израиль с июня отменит для своих жителей все ограничения, введенные ранее в связи с пандемией. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения страны, передает DW . "Впервые с начала пандемии все ... подробнее →

Удастся ли государству перезапустить агрострахование?

24.05.2021 13:00

Ежегодно аграрии теряют немалую часть урожаев из-за холода, засухи, бури, нашествиявредителей и тому подобное. Эти риски сложно предотвратить, однако их можно предвидеть. Во многих странах мира ... подробнее →

На Донетчине состоялся перформанс арт-проекта "Монолит"

24.05.2021 12:00

Возле семи шахтерских городов в Донецкой области появились необычные металлические конструкции в виде стел. "Все непонятное привлекает внимание" - именно такой принцип выбрали активисты "Альянса ... подробнее →

В "ДНР" определили дополнительные выходные дни в июне

24.05.2021 11:00

На оккупированной части территории Донецкой области распорядились о дополнительных выходных в июне. Соответствующий "указ" подписал главарь "ДНР" Денис Пушилин, сообщают сепаратистские СМИ. В ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 мая

24.05.2021 10:00

В Украине за минувшие сутки выявили 1 334 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19. Это минимальный показатель  с начала года, сообщает Минздрав в понедельник, 23 мая. Среди заболевших ... подробнее →

Сутки в зоне ООС: 6 нарушений "тишины", один украинский воин ранен

24.05.2021 09:00

За прошедшие сутки, 23 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook . По данным штаба, ... подробнее →

Социологи узнали мнение украинцев об особом статусе Донбасса

24.05.2021 08:00

69% украинцев считают, что временно оккупированные регионы Донбасс должны быть частью Украины, как раньше. За спецстатус – лишь 10%, говорится в результатах опроса группы Рейтинг, сообщает LIGA ... подробнее →

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