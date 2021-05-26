Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №210/2021 "Об образовании военно-гражданской администрации" в Донецкой области, сообщает сайт главы государства. "Во исполнение закона Украины "О ... подробнее →

Кабмин Украины регламентировал перемещение транспортных средств через КПВВ на неподконтрольную Украине территорию и обратно. Такое решение украинское правительство приняло во время заседания 26 мая, ... подробнее →

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На Донетчине в результате обстрела ранен мирный житель 26.05.2021 14:00 Сегодня, 26 мая, в селе Славное в результате вражеского обстрела мирный житель получил ранение. Об этом сообщает пресс-служба Марьинской городской военно-гражданской администрации в Фейсбуке . ... подробнее →

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