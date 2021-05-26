Ассоциация переселенцев опубликовала список свободных комнат в общежитиях Украины26.05.2021 09:00
Председатель Всеукраинской ассоциации переселенцев Руслан Калинин опубликовал перечень свободных комнат в общежитиях Украины для временного проживания переселенцев, сообщает Depo.Донбасс . На своей ... подробнее →
"Шахтер" заключил контракт с новым главным тренером26.05.2021 08:00
Роберто Де Дзерби официально стал новым главным тренером донецкого "Шахтера". 41-летний итальянский специалист поставил подпись под контрактом сроком на два сезона, сообщает официальный сайт ... подробнее →
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