Ассоциация переселенцев опубликовала список свободных комнат в общежитиях Украины

26.05.2021 09:00

Председатель Всеукраинской ассоциации переселенцев Руслан Калинин опубликовал перечень свободных комнат в общежитиях Украины для временного проживания переселенцев, сообщает Depo.Донбасс . На своей ... подробнее →

"Шахтер" заключил контракт с новым главным тренером

26.05.2021 08:00

Роберто Де Дзерби официально стал новым главным тренером донецкого "Шахтера". 41-летний итальянский специалист поставил подпись под контрактом сроком на два сезона, сообщает официальный сайт ... подробнее →

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