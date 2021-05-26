Как выиграть в казино Vavada

26.05.2021 17:30

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В Киеве перед посольством РФ сожгли "Кремль"

26.05.2021 17:00

Сегодня, 26 мая, под посольством РФ в Киеве прошла акция "Тризна по загиблим на російсько-українській війні", сообщает корреспондент Цензор.НЕТ . Среди организаторов акции: "У.С.І.", "Украинские силы ... подробнее →

Кабмин упростил процесс перемещения транспортных средств через КПВВ на Донбассе

26.05.2021 16:00

Кабмин Украины регламентировал перемещение транспортных средств через КПВВ на неподконтрольную Украине территорию и обратно. Такое решение украинское правительство приняло во время заседания 26 мая, ... подробнее →

Зеленский образовал Славянскую городскую ВГА

26.05.2021 15:00

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №210/2021 "Об образовании военно-гражданской администрации" в Донецкой области, сообщает сайт главы государства. "Во исполнение закона Украины "О ... подробнее →

На Донетчине в результате обстрела ранен мирный житель

26.05.2021 14:00

Сегодня, 26 мая, в селе Славное в результате вражеского обстрела мирный житель получил ранение. Об этом сообщает пресс-служба Марьинской городской военно-гражданской администрации в Фейсбуке . ... подробнее →

Украина получила первую коммерческую партию вакцины Pfizer

26.05.2021 13:00

Утром 26 мая в Украину прибыла партия вакцины от коронавируса компании Pfizer. Это первая поставка вакцины Pfizer, которая была приобретена за счет государственного бюджета. Об этом сообщает ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 26 мая

26.05.2021 12:00

В Украине за последние 24 часа подтвердили 3 395 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Это на треть больше вчерашнего показателя. Рост заболеваемости продолжается третий день подряд, ... подробнее →

Депутаты Бундестага посетили прифронтовой поселок Широкино

26.05.2021 11:00

Депутаты Бундестага во главе с сопредседателем партии Союз90/Зеленые Робертом Габеком во вторник, 25 мая, посетили район проведения операции Объединенных сил, говорится на странице ООС в Facebook . ... подробнее →

Сегодня состоятся видеопереговоры политсоветников "нормандской четверки"

26.05.2021 10:00

Встреча политических советников "нормандской четверки" запланирована на 26 мая в формате видеоконференции. Как сообщает "Европейская правда" , об этом рассказал спикер украинской делегации в ... подробнее →

Ассоциация переселенцев опубликовала список свободных комнат в общежитиях Украины

26.05.2021 09:00

Председатель Всеукраинской ассоциации переселенцев Руслан Калинин опубликовал перечень свободных комнат в общежитиях Украины для временного проживания переселенцев, сообщает Depo.Донбасс . На своей ... подробнее →

"Шахтер" заключил контракт с новым главным тренером

26.05.2021 08:00

Роберто Де Дзерби официально стал новым главным тренером донецкого "Шахтера". 41-летний итальянский специалист поставил подпись под контрактом сроком на два сезона, сообщает официальный сайт ... подробнее →

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