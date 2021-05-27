В "заминированных" вузах Северодонецка взрывчатку не нашли 27.05.2021 17:00 В Северодонецке, где сегодня получили сообщение о заминировании двух высших учебных заведений, после обследования помещений и территории специалистами, взрывчатки не обнаружили. Об этом сообщает ... подробнее →

Кравчук исключил возможность дальнейших переговоров по Донбассу в Минске 27.05.2021 14:00 Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук исключил дальнейшее использование Минска как переговорной площадки по Донбассу. Об этом он сказал в эфире телеканала ... подробнее →