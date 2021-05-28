Забота о природе: что отличает «зеленых» производителей косметики 28.05.2021 18:00 Забота о природе и растениях, акцент на использовании натуральных компонентов, экологически чистое производство с заботой об окружающем мире – это то, что отличает ответственную компанию от ... подробнее →

Несовершеннолетняя жительница Горловки перешла линию разграничения по минному полю 28.05.2021 16:00 Вчера около 23:00 на позиции Вооруженных сил Украины со стороны "ДНР" возле пгт. Верхнеторецкое вышла 16-летняя девушка. Она вместе с бабушкой, которая является ее опекуном, проживает в Горловке и ... подробнее →