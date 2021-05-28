Забота о природе: что отличает «зеленых» производителей косметики

28.05.2021 18:00

Забота о природе и растениях, акцент на использовании натуральных компонентов, экологически чистое производство с заботой об окружающем мире – это то, что отличает ответственную компанию от ... подробнее →

В Кабмине заявили о готовности КПВВ на Донбассе к вакцинации жителей ОРДЛО

28.05.2021 17:00

Контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения готовы к приему жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые хотят вакцинироваться от коронавируса. Об этом сообщил ... подробнее →

Несовершеннолетняя жительница Горловки перешла линию разграничения по минному полю

28.05.2021 16:00

Вчера около 23:00 на позиции Вооруженных сил Украины со стороны "ДНР" возле пгт. Верхнеторецкое вышла 16-летняя девушка. Она вместе с бабушкой, которая является ее опекуном, проживает в Горловке и ... подробнее →

«Манчестер Сити» — «Челси»: прогноз эксперта Максима Калиниченко

28.05.2021 15:00

Эксперт сайта ВсеПроСпорт.ру - бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко - сделал свою ставку на финал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – ... подробнее →

В метро Киева прошли антитеррористические учения

28.05.2021 14:00

СБУ провела в метро Киева плановые антитеррористические учения. Об этом сообщает пресс-служба КГГА в пятницу, 28 мая. "По легенде, условные террористы осуществили взрыв на платформе станции ... подробнее →

В "министерствах" ОРЛО устроили облаву на владельцев SIM-карт Vodafon

28.05.2021 13:00

В оккупированном Луганске "МГБ ЛНР" провело рейды по "министерствам" в поисках владельцев SIM-карт Vodafon-Украина. Если у кого-то были в наличии карты Vodafon даже в отключенном виде, то такие ... подробнее →

В ОРДО озвучили правила въезда на местные «курорты»

28.05.2021 12:00

Так называемый «глава ДНР» Денис Пушилин озвучил правила въезда в неподконтрольный Украине поселок Седово. Об этом сообщают подконтрольные ОРДО СМИ. Так, Пушилин объяснил наличие ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 28 мая

28.05.2021 11:00

В Украине за прошедшие сутки выявили 3 306 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Число заражений снизилось впервые на текущей неделе, сообщает Минздрав в пятницу, 28 мая. "Среди ... подробнее →

В Украине запустили интерактивную карту вакцинации

28.05.2021 10:00

В Украине запустили интерактивную карту вакцинации, которая позволяет в несколько кликов найти ближайший пункт вакцинации, ознакомиться со статистикой прививок на нем и, при необходимости, сообщить о ... подробнее →

ЕС выделил ещё €25 млн для пострадавших на Донбассе

28.05.2021 09:00

Евросоюз передаст Украине для пострадавших от войны на Донбассе €25,4 млн. Об этом сообщила в Twitter глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам телефонного разговора с президентом ... подробнее →

Порошенко привез на Донбасс оборудование для больницы и армии

28.05.2021 08:00

Экс-президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко во время поездки в Донецкую область побывал в Центральной городской больнице Торецка и передал медучреждению ... подробнее →

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