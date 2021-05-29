Выходные и праздники июня-2021: сколько будем отдыхать29.05.2021 12:00
В первом месяце лета есть праздничные даты, благодаря которым украинцы получат дополнительные выходные, сообщает Курс Украины . Так, 20 июня отмечается большой христианский праздник — Троица. ... подробнее →
Названы 23 вуза для бесплатной подготовки абитуриентов из ОРДЛО и Крыма29.05.2021 09:00
Определены 23 заведения высшего образования, в которых пройдут подготовительные курсы поступления абитуриентов с неподконтрольной Украине части Донбасса, населенных пунктов у линии соприкосновения и ... подробнее →
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