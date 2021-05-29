В первом месяце лета есть праздничные даты, благодаря которым украинцы получат дополнительные выходные, сообщает Курс Украины . Так, 20 июня отмечается большой христианский праздник — Троица. ... подробнее →

29.05.2021 09:00

Определены 23 заведения высшего образования, в которых пройдут подготовительные курсы поступления абитуриентов с неподконтрольной Украине части Донбасса, населенных пунктов у линии соприкосновения и ... подробнее →