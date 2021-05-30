Гороскоп на неделю с 31 мая по 6 июня30.05.2021 17:00
ОВЕН Судьба на этой неделе будет благосклонна к рожденным в апреле. На первый план выйдут контакты и встречи. Именно общение способно указать дорогу, которая приведет вас прямехонько к заветной цели. ... подробнее →
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- В ОРЛО пообещали выдавать на КПВВ "Станица Луганская" денежную помощь русскоязычным жителям Донбасса14:00
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- Гороскоп на неделю с 31 мая по 6 июня
- В ОРЛО пообещали выдавать на КПВВ "Станица Луганская" денежную помощь русскоязычным жителям Донбасса
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