«Укрзалізниця» возобновляет международное железнодорожное сообщение 31.05.2021 16:00 Первый железнодорожный рейс из Киева в Вену (через Будапешт) с начала пандемии коронавируса отправится 1 июня. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Укрзалізниця» . Отмечается, что ... подробнее →

В ОП назвали условие проведения референдума по Донбассу 31.05.2021 15:00 В Офисе президента Украины назвали условие проведения референдума по Донбассу. Это будут делать, если переговоры по Донбассу будут требовать такого шага. Об этом заявил в комментарии РБК-Украина ... подробнее →