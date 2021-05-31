Один из КПВВ на админгранице с Крымом закрывается на ремонт31.05.2021 17:00
Контрольный пункт въезда-выезда «Чаплинка» на административной границе между Херсонской областью и оккупированным Крымом закрывается на ремонт начиная с 7 июня. Об этом сообщили в ... подробнее →
«Укрзалізниця» возобновляет международное железнодорожное сообщение31.05.2021 16:00
Первый железнодорожный рейс из Киева в Вену (через Будапешт) с начала пандемии коронавируса отправится 1 июня. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Укрзалізниця» . Отмечается, что ... подробнее →
В ОП назвали условие проведения референдума по Донбассу31.05.2021 15:00
В Офисе президента Украины назвали условие проведения референдума по Донбассу. Это будут делать, если переговоры по Донбассу будут требовать такого шага. Об этом заявил в комментарии РБК-Украина ... подробнее →
В ОРДО частично отменили комендантский час31.05.2021 14:00
На территории ОРДО боевики решили временно приостановить действие комендантского часа. Об этом сообщает Восточный вариант со ссылкой на оккупационные интернет-ресурсы. Так, распоряжением ... подробнее →
Партия Бориса Колесникова провела свой первый съезд31.05.2021 13:00
В воскресенье, 30 мая, в одном из киевских ивент-холлов состоялся первый съезд политической партии "УКРАИНА – НАШ ДОМ", на котором присутствовали более 200 представителей со всех областей ... подробнее →
В ОРЛО завтра временно запретят продажу алкоголя31.05.2021 12:00
Согласно "постановлениям" "администраций" оккупированных городов и районов в ОРЛО установлен полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции и табачными изделиями 1 июня 2021 года "с целью ... подробнее →
Translate, Meta, Reverso, Linguatec, Pereklad.Online: нюансы машинного перевода31.05.2021 11:00
Несмотря на то, что современный машинный перевод постоянно совершенствуется, он все еще уступает профессиональному переводу, выполненному человеком. Однако есть сервисы, которые предлагают ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 31 мая31.05.2021 10:00
В Украине за последние сутки зафиксировано 1 703 новых случаев заболеваний коронавирусом. Среди них - 58 детей и 11 медработников. Об этом сообщает Министерство здравоохранения . За сутки от COVID-19 ... подробнее →
В киевском центре массовой вакцинации за выходные от COVID-19 привили 3,5 тысячи человек31.05.2021 09:00
В Центре вакцинации против COVID-19, созданном на базе Международного выставочного центра в Киеве, за первые два дня работы вакцинировали 3467 человек. Об этом сообщил в Facebook первый ... подробнее →
В Минреинтеграции назвали сроки выплат за разрушенное на Донбассе жильё31.05.2021 08:00
Компенсации за разрушенное на Донбассе жилье должны полностью выплатить до 2023 года. Об этом рассказал первый заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий ... подробнее →
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