01.06.2021 09:00

В Украине за прошедшие сутки зафиксировано 2 137 новых случаев коронавируса. Среди них - 91 ребенок и 56 медработников, сообщает пресс-служба Минздрава . Так, за последние 24 часа в больницы попали ... подробнее →