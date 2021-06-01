Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 1 июня

01.06.2021 09:00

В Украине за прошедшие сутки зафиксировано 2 137 новых случаев коронавируса. Среди них - 91 ребенок и 56 медработников, сообщает пресс-служба Минздрава . Так, за последние 24 часа в больницы попали ... подробнее →

На Донбассе сепаратисты обстреляли беспилотник ОБСЕ

01.06.2021 08:00

Беспилотник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ был обстрелян сепаратистами из стрелкового оружия на оккупированной части Донецкой области. Об этом говорится в отчете  СММ ОБСЕ от 31 мая. ... подробнее →

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