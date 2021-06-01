На Днепропетровщине СБУ разоблачила группу "реаниматоров СССР"

01.06.2021 17:00

СБУ пресекла деятельность группы, которая хотела основать фейковые «народные советы» и «силовые структуры» в Днепропетровской области, сообщает пресс-центр спецслужбы . Так, ... подробнее →

В Украине учредили День памяти детей, погибших от российской агрессии

01.06.2021 16:00

Верховная Рада одобрила проект постановления №5343 "О чествовании памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины". Соответствующее решение одобрили ... подробнее →

Рада запретила использование "вредных" пластиковых пакетов

01.06.2021 15:00

Верховная Рада Украины ограничила использование пластиковых пакетов. За соответствующий законопроект проголосовали 297 парламентариев. Законопроект №2051-1 запрещает использование: сверхлегких ... подробнее →

В ОРЛО пообещали выдавать на КПВВ "Станица Луганская" денежную помощь русскоязычным жителям Донбасса

01.06.2021 14:00

В рамках гуманитарной программы "По воссоединению народа Донбасса" и для поддержки русскоязычного населения Украины на КПВВ "Станица Луганская" будет выдаваться денежная помощь. Об этом сообщила ... подробнее →

В Мариуполе из-за непогоды отменили все мероприятия ко Дню защиты детей

01.06.2021 13:00

В Мариуполе все городские мероприятия, которые были запланированы на 1 июня к Международному дню защиты детей, отменены из-за погодных условий. Об этом сообщили в пресс служба горсовета, передает ... подробнее →

Вильнюс и Люблин связали "порталами" (ВИДЕО)

01.06.2021 12:00

В столице Литвы – Вильнюсе - и польском городе Люблин появились специальные устройства, которые позволяют прохожим этих двух городов видеть друг друга и общаться в реальном времени, находясь на ... подробнее →

398 человек воспользовались гуманитарным коридором под Донецком 31 мая

01.06.2021 11:00

Почти 400 граждан пересекли линию разграничения через гуманитарный коридор в Еленовке к югу от Донецка в понедельник, 31 мая. Об этом сегодня сообщило "МЧС ДНР". «На территорию Республики ... подробнее →

Оккупированная Еленовка на трое суток осталась без питьевой воды

01.06.2021 10:00

Водоснабжение поселка Еленовка с 1 по 4 июня будет прекращено в связи с профилактическими работами. Об этом сообщила "мэрия" Донецка, которой административно подчинен поселок. "По информации ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 1 июня

01.06.2021 09:00

В Украине за прошедшие сутки зафиксировано 2 137 новых случаев коронавируса. Среди них - 91 ребенок и 56 медработников, сообщает пресс-служба Минздрава . Так, за последние 24 часа в больницы попали ... подробнее →

На Донбассе сепаратисты обстреляли беспилотник ОБСЕ

01.06.2021 08:00

Беспилотник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ был обстрелян сепаратистами из стрелкового оружия на оккупированной части Донецкой области. Об этом говорится в отчете  СММ ОБСЕ от 31 мая. ... подробнее →

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