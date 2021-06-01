В рамках гуманитарной программы "По воссоединению народа Донбасса" и для поддержки русскоязычного населения Украины на КПВВ "Станица Луганская" будет выдаваться денежная помощь. Об этом сообщила ... подробнее →

Верховная Рада одобрила проект постановления №5343 "О чествовании памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины". Соответствующее решение одобрили ... подробнее →

СБУ пресекла деятельность группы, которая хотела основать фейковые «народные советы» и «силовые структуры» в Днепропетровской области, сообщает пресс-центр спецслужбы . Так, ... подробнее →

Вильнюс и Люблин связали "порталами" (ВИДЕО) 01.06.2021 12:00 В столице Литвы – Вильнюсе - и польском городе Люблин появились специальные устройства, которые позволяют прохожим этих двух городов видеть друг друга и общаться в реальном времени, находясь на ... подробнее →

398 человек воспользовались гуманитарным коридором под Донецком 31 мая 01.06.2021 11:00 Почти 400 граждан пересекли линию разграничения через гуманитарный коридор в Еленовке к югу от Донецка в понедельник, 31 мая. Об этом сегодня сообщило "МЧС ДНР". «На территорию Республики ... подробнее →