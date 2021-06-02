Исполком Краматорского городского совета утвердил новые тарифы на проезд в общественном транспорте, сообщает "Краматорськ пост" . Согласно решению, проезд в троллейбусах будет стоить 8 грн, проезд в ... подробнее →

«Динамо» объявило о продлении контракта с главным тренером Мирчей Луческу. Новое соглашение с 75-летним румыном рассчитано до лета 2023 года, сообщает Tribuna.com . Президент ... подробнее →

Законопроект об отмене штрафов за пересечение границы с Россией для жителей ОРДЛО не прошел согласование в Раде. Об этом сообщил народный депутат Муса Магомедов в своем Telegram-канале . «Вы ... подробнее →

В результате непогоды 28 населенных пунктов остались без электроэнергии на Донетчине, сообщает ДонОГА . Специалисты ДТЭК за сутки восстановили энергоснабжение 17 населенных пунктов, возобновили ... подробнее →

В Донецке из-за непогоды остановились трамваи двух маршрутов 02.06.2021 12:00 Движение трамваев по двум маршрутам в Кировском районе Донецка приостановлено из-за сильного дождя. Об этом сообщил "мэр" города Алексей Кулемзин. "Временно приостановлено движение трамваев по ... подробнее →

В Мариуполе открылся первый в Украине летний детский лагерь на льду 02.06.2021 11:00 1 июня, в День защиты детей в Мариуполе открыли детский летний лагерь на базе ледовой арены Mariupol Ice Center. Об этом сообщает Восточный вариант . Первая смена лагеря продлится до 15 июня. После ... подробнее →