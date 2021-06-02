На Донетчине 28 населенных пунктов остались без электричества02.06.2021 17:00
В результате непогоды 28 населенных пунктов остались без электроэнергии на Донетчине, сообщает ДонОГА . Специалисты ДТЭК за сутки восстановили энергоснабжение 17 населенных пунктов, возобновили ... подробнее →
В Раде "завернули" законопроект об отмене пограничных штрафов жителям ОРДЛО02.06.2021 16:00
Законопроект об отмене штрафов за пересечение границы с Россией для жителей ОРДЛО не прошел согласование в Раде. Об этом сообщил народный депутат Муса Магомедов в своем Telegram-канале . «Вы ... подробнее →
«Динамо» продлило контракт с Луческу02.06.2021 15:00
«Динамо» объявило о продлении контракта с главным тренером Мирчей Луческу. Новое соглашение с 75-летним румыном рассчитано до лета 2023 года, сообщает Tribuna.com . Президент ... подробнее →
В Краматорске повысили стоимость проезда в общественном транспорте02.06.2021 14:00
Исполком Краматорского городского совета утвердил новые тарифы на проезд в общественном транспорте, сообщает "Краматорськ пост" . Согласно решению, проезд в троллейбусах будет стоить 8 грн, проезд в ... подробнее →
Турция возвращает обязательные ПЦР-тесты для туристов из Украины02.06.2021 13:00
Власти Турции возвращают обязательное прохождение ПЦР-тестов для пассажиров из Украины. Соответствующее уточнение на своей странице в Facebook сделало посольство Украины в Турции. "По уточнениям, ... подробнее →
В Донецке из-за непогоды остановились трамваи двух маршрутов02.06.2021 12:00
Движение трамваев по двум маршрутам в Кировском районе Донецка приостановлено из-за сильного дождя. Об этом сообщил "мэр" города Алексей Кулемзин. "Временно приостановлено движение трамваев по ... подробнее →
В Мариуполе открылся первый в Украине летний детский лагерь на льду02.06.2021 11:00
1 июня, в День защиты детей в Мариуполе открыли детский летний лагерь на базе ледовой арены Mariupol Ice Center. Об этом сообщает Восточный вариант . Первая смена лагеря продлится до 15 июня. После ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 2 июня02.06.2021 10:00
В Украине за минувшие сутки зафиксировано 2 205 новых случаев COVID-заболеваний. Среди заразившихся 104 ребенка и 85 медработников. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава . Также за прошедшие сутки ... подробнее →
Лукашенко разрешил террористам "ЛНР" допросить Протасевича02.06.2021 09:00
Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко готов пригласить в страну "следователей" из террористической организации "ЛНР" для допроса оппозиционного блогера Романа Протасевича. Об ... подробнее →
В ОРДО приговорили российского блогера Романа Манекина к 2,5 годам лишения свободы02.06.2021 08:00
Так называемый суд группировки «ДНР» приговорил донецкого блогера Романа Манекина к 2,5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Об этом пишет Telegram-канал ... подробнее →
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