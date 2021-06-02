На Донетчине 28 населенных пунктов остались без электричества

02.06.2021 17:00

В результате непогоды 28 населенных пунктов остались без электроэнергии на Донетчине, сообщает ДонОГА . Специалисты ДТЭК за сутки восстановили энергоснабжение 17 населенных пунктов, возобновили ... подробнее →

В Раде "завернули" законопроект об отмене пограничных штрафов жителям ОРДЛО

02.06.2021 16:00

Законопроект об отмене штрафов за пересечение границы с Россией для жителей ОРДЛО не прошел согласование в Раде. Об этом сообщил народный депутат Муса Магомедов в своем Telegram-канале . «Вы ... подробнее →

«Динамо» продлило контракт с Луческу

02.06.2021 15:00

«Динамо» объявило о продлении контракта с главным тренером Мирчей Луческу. Новое соглашение с 75-летним румыном рассчитано до лета 2023 года, сообщает Tribuna.com . Президент ... подробнее →

В Краматорске повысили стоимость проезда в общественном транспорте

02.06.2021 14:00

Исполком Краматорского городского совета утвердил новые тарифы на проезд в общественном транспорте, сообщает "Краматорськ пост" . Согласно решению, проезд в троллейбусах будет стоить 8 грн, проезд в ... подробнее →

Турция возвращает обязательные ПЦР-тесты для туристов из Украины

02.06.2021 13:00

Власти Турции возвращают обязательное прохождение ПЦР-тестов для пассажиров из Украины. Соответствующее уточнение на своей странице в Facebook сделало посольство Украины в Турции. "По уточнениям, ... подробнее →

В Донецке из-за непогоды остановились трамваи двух маршрутов

02.06.2021 12:00

Движение трамваев по двум маршрутам в Кировском районе Донецка приостановлено из-за сильного дождя. Об этом сообщил "мэр" города Алексей Кулемзин. "Временно приостановлено движение трамваев по ... подробнее →

В Мариуполе открылся первый в Украине летний детский лагерь на льду

02.06.2021 11:00

1 июня, в День защиты детей в Мариуполе открыли детский летний лагерь на базе ледовой арены Mariupol Ice Center. Об этом сообщает Восточный вариант . Первая смена лагеря продлится до 15 июня. После ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 2 июня

02.06.2021 10:00

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 2 205 новых случаев COVID-заболеваний. Среди заразившихся 104 ребенка и 85 медработников. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава . Также за прошедшие сутки ... подробнее →

Лукашенко разрешил террористам "ЛНР" допросить Протасевича

02.06.2021 09:00

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко готов пригласить в страну "следователей" из террористической организации "ЛНР" для допроса оппозиционного блогера Романа Протасевича. Об ... подробнее →

В ОРДО приговорили российского блогера Романа Манекина к 2,5 годам лишения свободы

02.06.2021 08:00

Так называемый суд группировки «ДНР» приговорил донецкого блогера Романа Манекина к 2,5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Об этом пишет Telegram-канал ... подробнее →

Показано c 1 по 10 (из 10 новостей)

Архив всех новостей
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх