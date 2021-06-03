В ОРЛО разрешили поднять цену на питьевую воду 03.06.2021 13:00 В ОРЛО внесли изменения во Временный порядок регулирования и контроля цен на продовольственные товары, сообщают местные СМИ. В перечне социально значимых продовольственных товаров, на которые ... подробнее →

В Раде опубликовали текст закона об олигархах 03.06.2021 12:00 На сайте Верховной Рады опубликован президентский законопроект об олигархах. Документ содержит объяснение таких понятий как бенефециар, пособник, контролер, связанное лицо. Согласно ему, для ... подробнее →