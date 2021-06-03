Минздрав начал запись на COVID-вакцинацию жителей ОРДЛО и Крыма

03.06.2021 17:00

Министерство здравоохранения начало запись на вакцинацию против коронавируса тех граждан Украины, которые проживают на временно неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей, а также в ... подробнее →

Укрзализныця запускает два "летних" поезда в Бердянск

03.06.2021 16:00

Укрзализныця запускает два поезда из Днепра и Кривого Рога в Бердянск. Они начнут курсировать с 10 июня. Об этом сообщает пресс-служба УЗ . Отмечается, что поезда №472/471 Днепр - Бердянск и №552/551 ... подробнее →

Какой бойлер поставить в частный дом?

03.06.2021 15:00

Горячая вода – одна из тех потребностей, без которой жизнь даже в роскошных апартаментах превращается в «каменный век». Гарантом, что у вас дома будет горячая вода, независимо от ... подробнее →

СБУ задержала агента "МГБ ДНР", "работавшего" на ООН

03.06.2021 14:00

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили и задержали жителя Донецкой области, который был завербован представителями так называемого "министерства государственной безопасности ДНР", ... подробнее →

В ОРЛО решили поднять цену на питьевую воду

03.06.2021 13:00

В ОРЛО внесли изменения во Временный порядок регулирования и контроля цен на продовольственные товары, сообщают местные СМИ. В перечне социально значимых продовольственных товаров, на которые ... подробнее →

В Раде опубликовали текст закона об олигархах

03.06.2021 12:00

На сайте Верховной Рады опубликован президентский законопроект об олигархах. Документ содержит объяснение таких понятий как бенефециар, пособник, контролер, связанное лицо. Согласно ему, для ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 3 июня

03.06.2021 11:00

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 2 581 новый случай заболевания коронавирусом. Среди них - 122 ребенка и 129 медработников. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения . Так, ... подробнее →

Кабмин отложил на два года перевод выплат пенсий на карточки

03.06.2021 10:00

Кабинет Министров отменил обязательный перевод выплаты пенсии и социальной помощи на карточные счета, который должны были ввести с сентября, сообщает пресс-служба Укрпочты . Действующий порядок ... подробнее →

За сутки на Донбассе не зафиксировано нарушений режима "тишины"

03.06.2021 09:00

За прошедшие сутки, 2 июня и по состоянию на 7:00 утра 3 июня, в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Об этом сообщает пресс-центр ОС в ... подробнее →

Зеленский ввел в действие решение СНБО по Донбассу

03.06.2021 08:00

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 2 июня об активизации процесса мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях. Соответствующий указ опубликован на сайте ... подробнее →

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