Минздрав начал запись на COVID-вакцинацию жителей ОРДЛО и Крыма 03.06.2021 17:00 Министерство здравоохранения начало запись на вакцинацию против коронавируса тех граждан Украины, которые проживают на временно неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей, а также в ... подробнее →

Укрзализныця запускает два "летних" поезда в Бердянск 03.06.2021 16:00 Укрзализныця запускает два поезда из Днепра и Кривого Рога в Бердянск. Они начнут курсировать с 10 июня. Об этом сообщает пресс-служба УЗ . Отмечается, что поезда №472/471 Днепр - Бердянск и №552/551 ... подробнее →