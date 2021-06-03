Укрзализныця запускает два "летних" поезда в Бердянск 03.06.2021 16:00 Укрзализныця запускает два поезда из Днепра и Кривого Рога в Бердянск. Они начнут курсировать с 10 июня. Об этом сообщает пресс-служба УЗ . Отмечается, что поезда №472/471 Днепр - Бердянск и №552/551 ... подробнее →

Какой бойлер поставить в частный дом? 03.06.2021 15:00 Горячая вода – одна из тех потребностей, без которой жизнь даже в роскошных апартаментах превращается в «каменный век». Гарантом, что у вас дома будет горячая вода, независимо от ... подробнее →