Папа уходит в декрет. Что меняет новый закон о декретном отпуске?

04.06.2021 17:00

Украицам так часто не хватает хороших новостей. На фоне пандемии, войны и экономического кризиса положительные заголовки теряются в ленте. Одно из таких важных и почти незамеченных событий касается ... подробнее →

МККК доставил в ОРДЛО три грузовика гумпомощи

04.06.2021 16:00

На неподконтрольную часть Донецкой и Луганской областей сегодня, 4 июня, тремя грузовиками доставлен гуманитарный груз общим весом 56,52 тонны. Об этом сообщило министерство по делам временно ... подробнее →

На этих выходных центры массовой вакцинации будут работать уже в 10 городах Украины

04.06.2021 15:00

В Украине 5-6 июня начнут работу центры массовой вакцинации от COVID-19 еще в семи городах помимо Киева, Львова и Одессы, сообщило Министерство здравоохранения в Facebook . Согласно сообщению, теперь ... подробнее →

В ЛОГА презентовали мобильное приложение "Внимание Луганщина"

04.06.2021 14:00

Мобильное приложение «Внимание Луганщина» для оповещения населения Луганской области о чрезвычайных ситуациях, презентовали в ЛОГА, передает пресс-служба ведомства . Цель мобильного ... подробнее →

Сегодня СНБО рассмотрит углубление сотрудничества с НАТО

04.06.2021 13:00

В пятницу, 4 июня, пройдет заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом сообщает пресс-служба СНБО . "Президент Украины Владимир Зеленский утвердил повестку дня заседания ... подробнее →

Ахметов отказался считать себя олигархом

04.06.2021 12:00

Ринат Ахметов не считает себя олигархом и удивится, если его таким признают. Об этом пресс-секретарь Ахметова Анна Терехова сообщила в комментарии "Радио Свобода" . "Ринат Леонидович олигархом себя ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 4 июня

04.06.2021 11:00

За минувшие сутки в Украине зафиксировали 2 266 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Это примерно на 10% меньше вчерашнего показателя, сообщает Минздрав утром в пятницу, 4 июня. "Среди ... подробнее →

На Донетчине открыли три прививочных пункта для жителей ОРДО

04.06.2021 10:00

В Донецкой области предусмотрели три пункта прививок от коронавируса для жителей оккупированной территории. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Владимир ... подробнее →

Зеленский получил вторую дозу вакцины от COVID-19

04.06.2021 09:00

Президент Украины Владимир Зеленский получил вторую дозу препарата от коронавируса, тем самым завершив процесс вакцинации. Об этом заявил в комментарии "24 каналу" Михаил Подоляк, советник ... подробнее →

"Тишина" на Донбассе продержалась двое суток

04.06.2021 08:00

С начала текущих суток пятницы подразделения сепаратистов один раз нарушили режим тишины на Донбассе. Украинские военные не понесли потерь, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в ... подробнее →

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