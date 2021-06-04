МККК доставил в ОРДЛО три грузовика гумпомощи 04.06.2021 16:00 На неподконтрольную часть Донецкой и Луганской областей сегодня, 4 июня, тремя грузовиками доставлен гуманитарный груз общим весом 56,52 тонны. Об этом сообщило министерство по делам временно ... подробнее →