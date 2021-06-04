Папа уходит в декрет. Что меняет новый закон о декретном отпуске?04.06.2021 17:00
Украицам так часто не хватает хороших новостей. На фоне пандемии, войны и экономического кризиса положительные заголовки теряются в ленте. Одно из таких важных и почти незамеченных событий касается ... подробнее →
МККК доставил в ОРДЛО три грузовика гумпомощи04.06.2021 16:00
На неподконтрольную часть Донецкой и Луганской областей сегодня, 4 июня, тремя грузовиками доставлен гуманитарный груз общим весом 56,52 тонны. Об этом сообщило министерство по делам временно ... подробнее →
На этих выходных центры массовой вакцинации будут работать уже в 10 городах Украины04.06.2021 15:00
В Украине 5-6 июня начнут работу центры массовой вакцинации от COVID-19 еще в семи городах помимо Киева, Львова и Одессы, сообщило Министерство здравоохранения в Facebook . Согласно сообщению, теперь ... подробнее →
В ЛОГА презентовали мобильное приложение "Внимание Луганщина"04.06.2021 14:00
Мобильное приложение «Внимание Луганщина» для оповещения населения Луганской области о чрезвычайных ситуациях, презентовали в ЛОГА, передает пресс-служба ведомства . Цель мобильного ... подробнее →
Сегодня СНБО рассмотрит углубление сотрудничества с НАТО04.06.2021 13:00
В пятницу, 4 июня, пройдет заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом сообщает пресс-служба СНБО . "Президент Украины Владимир Зеленский утвердил повестку дня заседания ... подробнее →
Ахметов отказался считать себя олигархом04.06.2021 12:00
Ринат Ахметов не считает себя олигархом и удивится, если его таким признают. Об этом пресс-секретарь Ахметова Анна Терехова сообщила в комментарии "Радио Свобода" . "Ринат Леонидович олигархом себя ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 4 июня04.06.2021 11:00
За минувшие сутки в Украине зафиксировали 2 266 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Это примерно на 10% меньше вчерашнего показателя, сообщает Минздрав утром в пятницу, 4 июня. "Среди ... подробнее →
На Донетчине открыли три прививочных пункта для жителей ОРДО04.06.2021 10:00
В Донецкой области предусмотрели три пункта прививок от коронавируса для жителей оккупированной территории. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Владимир ... подробнее →
Зеленский получил вторую дозу вакцины от COVID-1904.06.2021 09:00
Президент Украины Владимир Зеленский получил вторую дозу препарата от коронавируса, тем самым завершив процесс вакцинации. Об этом заявил в комментарии "24 каналу" Михаил Подоляк, советник ... подробнее →
"Тишина" на Донбассе продержалась двое суток04.06.2021 08:00
С начала текущих суток пятницы подразделения сепаратистов один раз нарушили режим тишины на Донбассе. Украинские военные не понесли потерь, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в ... подробнее →
- МККК доставил в ОРДЛО три грузовика гумпомощи16:00
- На Донетчине открыли три прививочных пункта для жителей ОРДО10:00
- "Тишина" на Донбассе продержалась двое суток08:00
- Минздрав начал запись на COVID-вакцинацию жителей ОРДЛО и Крыма17:00
- СБУ задержала агента "МГБ ДНР", "работавшего" на ООН 14:00
- В ОРЛО решили поднять цену на питьевую воду13:00
- За сутки на Донбассе не зафиксировано нарушений режима "тишины"09:00
- Зеленский ввел в действие решение СНБО по Донбассу08:00
- На Донетчине 28 населенных пунктов остались без электричества17:00
- В Раде "завернули" законопроект об отмене пограничных штрафов жителям ОРДЛО16:00
- Папа уходит в декрет. Что меняет новый закон о декретном отпуске?17:00
- МККК доставил в ОРДЛО три грузовика гумпомощи16:00
- На этих выходных центры массовой вакцинации будут работать уже в 10 городах Украины15:00
- В ЛОГА презентовали мобильное приложение "Внимание Луганщина"14:00
- Сегодня СНБО рассмотрит углубление сотрудничества с НАТО13:00
- Ахметов отказался считать себя олигархом12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 4 июня11:00
- На Донетчине открыли три прививочных пункта для жителей ОРДО10:00
- Зеленский получил вторую дозу вакцины от COVID-1909:00
- "Тишина" на Донбассе продержалась двое суток08:00
- Папа уходит в декрет. Что меняет новый закон о декретном отпуске?17:00
- Какой бойлер поставить в частный дом?15:00
- Translate, Meta, Reverso, Linguatec, Pereklad.Online: нюансы машинного перевода11:00
- Забота о природе: что отличает «зеленых» производителей косметики18:00
- «Манчестер Сити» — «Челси»: прогноз эксперта Максима Калиниченко15:00
- Как выиграть в казино Vavada17:30
- Вакцинация работников образования: что нужно знать?17:00
- Удастся ли государству перезапустить агрострахование?13:00
- Туркам удалось бесплатно подписать перспективного украинского хавбека Кобылянского11:00
- Школьное питание по-новому. Как изменятся столовые с 1 сентября?17:00
- В Раде "завернули" законопроект об отмене пограничных штрафов жителям ОРДЛО
- Зеленский ввел в действие решение СНБО по Донбассу
- В ОРЛО решили поднять цену на питьевую воду
- В Краматорске повысили стоимость проезда в общественном транспорте
- В ОРДО приговорили российского блогера Романа Манекина к 2,5 годам лишения свободы
- В Донецке из-за непогоды остановились трамваи двух маршрутов
- СБУ задержала агента "МГБ ДНР", "работавшего" на ООН
- Минздрав начал запись на COVID-вакцинацию жителей ОРДЛО и Крыма
- На Донетчине открыли три прививочных пункта для жителей ОРДО
- На Донетчине 28 населенных пунктов остались без электричества