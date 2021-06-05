"Новая почта" запустила сервис онлайн-управления посылками05.06.2021 17:00
Клиенты Новой почты теперь могут самостоятельно через сайт управлять своей доставкой: продлить срок хранения в отделении, сделать переадресацию, отказаться от посылки, оплатить услуги или узнать ... подробнее →
Главаря НВФ "Оплот" заочно приговорили к пожизненному заключению05.06.2021 15:00
Куйбышевский районный суд Запорожской области вынес заочный приговор командиру подразделения "Оплот" Юрию Шпакову за обстрел автобуса под Волновахой. Об этом сообщает пресс-служба суда . Суд ... подробнее →
В Мариуполе открылась художественная выставка "Восток-Запад"05.06.2021 13:00
В мариупольском Центре современного искусства и культуры им. А. Куинджи открылась выставка картин «Восток-Запад». Об этом сообщает Восточный вариант со ссылкой на горсовет Мариуполя. ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 5 июня05.06.2021 11:00
В Украине за минувшие сутки выявили 1,9 тысяч случаев заражения коронавироусом, что меньше, чем за предыдущий день. Всего в стране зафиксировано уже 2,213 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19. ... подробнее →
Вчера КПВВ на Донбассе пересекло почти 2000 человек05.06.2021 10:00
За прошедшие сутки через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на временно оккупированную территорию Украины проследовало 812 человек, на подконтрольную Украины территорию прибыло 720 ... подробнее →
Зеленский предложил вынести вопрос об олигархах на референдум (ВИДЕО)05.06.2021 09:00
Президент Владимир Зеленский намерен вынести вопрос о статусе олигархов в Украине на всеукраинский референдум. Об этом он заявил в своем видеообращении, которое записал в пятницу, 4 июня, по ... подробнее →
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