"Новая почта" запустила сервис онлайн-управления посылками 05.06.2021 17:00 Клиенты Новой почты теперь могут самостоятельно через сайт управлять своей доставкой: продлить срок хранения в отделении, сделать переадресацию, отказаться от посылки, оплатить услуги или узнать ... подробнее →

Главаря НВФ "Оплот" заочно приговорили к пожизненному заключению 05.06.2021 15:00 Куйбышевский районный суд Запорожской области вынес заочный приговор командиру подразделения "Оплот" Юрию Шпакову за обстрел автобуса под Волновахой. Об этом сообщает пресс-служба суда . Суд ... подробнее →

В Мариуполе открылась художественная выставка "Восток-Запад" 05.06.2021 13:00 В мариупольском Центре современного искусства и культуры им. А. Куинджи открылась выставка картин «Восток-Запад». Об этом сообщает Восточный вариант со ссылкой на горсовет Мариуполя. ... подробнее →