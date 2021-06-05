"Новая почта" запустила сервис онлайн-управления посылками

05.06.2021 17:00

Клиенты Новой почты теперь могут самостоятельно через сайт управлять своей доставкой: продлить срок хранения в отделении, сделать переадресацию, отказаться от посылки, оплатить услуги или узнать ... подробнее →

Главаря НВФ "Оплот" заочно приговорили к пожизненному заключению

05.06.2021 15:00

Куйбышевский районный суд Запорожской области вынес заочный приговор командиру подразделения "Оплот" Юрию Шпакову за обстрел автобуса под Волновахой. Об этом сообщает пресс-служба суда . Суд ... подробнее →

В Мариуполе открылась художественная выставка "Восток-Запад"

05.06.2021 13:00

В мариупольском Центре современного искусства и культуры им. А. Куинджи открылась выставка картин «Восток-Запад». Об этом сообщает Восточный вариант со ссылкой на горсовет Мариуполя. ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 5 июня

05.06.2021 11:00

В Украине за минувшие сутки выявили 1,9 тысяч случаев заражения коронавироусом, что меньше, чем за предыдущий день. Всего в стране зафиксировано уже 2,213 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19. ... подробнее →

Вчера КПВВ на Донбассе пересекло почти 2000 человек

05.06.2021 10:00

За прошедшие сутки через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на временно оккупированную территорию Украины проследовало 812 человек, на подконтрольную Украины территорию прибыло 720 ... подробнее →

Зеленский предложил вынести вопрос об олигархах на референдум (ВИДЕО)

05.06.2021 09:00

Президент Владимир Зеленский намерен вынести вопрос о статусе олигархов в Украине на всеукраинский референдум. Об этом он заявил в своем видеообращении, которое записал в пятницу, 4 июня, по ... подробнее →

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