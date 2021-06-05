Главаря НВФ "Оплот" заочно приговорили к пожизненному заключению 05.06.2021 15:00 Куйбышевский районный суд Запорожской области вынес заочный приговор командиру подразделения "Оплот" Юрию Шпакову за обстрел автобуса под Волновахой. Об этом сообщает пресс-служба суда . Суд ... подробнее →

В Мариуполе открылась художественная выставка "Восток-Запад" 05.06.2021 13:00 В мариупольском Центре современного искусства и культуры им. А. Куинджи открылась выставка картин «Восток-Запад». Об этом сообщает Восточный вариант со ссылкой на горсовет Мариуполя. ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 5 июня 05.06.2021 11:00 В Украине за минувшие сутки выявили 1,9 тысяч случаев заражения коронавироусом, что меньше, чем за предыдущий день. Всего в стране зафиксировано уже 2,213 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19. ... подробнее →