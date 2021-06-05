В Мариуполе открылась художественная выставка "Восток-Запад" 05.06.2021 13:00 В мариупольском Центре современного искусства и культуры им. А. Куинджи открылась выставка картин «Восток-Запад». Об этом сообщает Восточный вариант со ссылкой на горсовет Мариуполя. ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 5 июня 05.06.2021 11:00 В Украине за минувшие сутки выявили 1,9 тысяч случаев заражения коронавироусом, что меньше, чем за предыдущий день. Всего в стране зафиксировано уже 2,213 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19. ... подробнее →

Вчера КПВВ на Донбассе пересекло почти 2000 человек 05.06.2021 10:00 За прошедшие сутки через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на временно оккупированную территорию Украины проследовало 812 человек, на подконтрольную Украины территорию прибыло 720 ... подробнее →