Гороскоп на неделю с 7 по 13 июня 06.06.2021 17:00 ОВЕН У апрельских Овнов жизнь наполнится приятными событиями. Со своим ближайшим окружением — родными, друзьями или коллегами по работе — вы без труда найдете точки соприкосновения, а ... подробнее →

Зеленский по случаю праздника угостил журналистов шашлыками 06.06.2021 15:00 Президент Украины Владимир Зеленский устроил пикник для журналистов по случаю их профессионального праздника. На неформальной встрече президент готовил шашлык. Фото с мероприятия были опубликованы на ... подробнее →