Гороскоп на неделю с 7 по 13 июня06.06.2021 17:00
ОВЕН У апрельских Овнов жизнь наполнится приятными событиями. Со своим ближайшим окружением — родными, друзьями или коллегами по работе — вы без труда найдете точки соприкосновения, а ... подробнее →
Зеленский по случаю праздника угостил журналистов шашлыками06.06.2021 15:00
Президент Украины Владимир Зеленский устроил пикник для журналистов по случаю их профессионального праздника. На неформальной встрече президент готовил шашлык. Фото с мероприятия были опубликованы на ... подробнее →
"Следователи" из "ЛНР" выехали в Минск для допроса Протасевича06.06.2021 13:00
Так называемые "следователи прокуратуры" террористической организации "Луганская народная республика" выехали, чтобы допросить задержанного в Минске основателя Telegram-канала NEXTA Романа ... подробнее →
Завтра в Украине заработают образовательные центры «Крым-Украина» и «Донбасс-Украина»06.06.2021 11:00
C 7 июня для абитуриентов с неподконтрольных территорий на базе украинских университетов начинают работу образовательные центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина". Об этом напомнил заместитель ... подробнее →
В Украине менее тысячи COVID-случаев за сутки06.06.2021 10:00
В Украине за минувшие сутки зафиксировано 937 новых случаев заболевания коронавирусом. Среди них - 50 детей и 28 медработников. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения . За ... подробнее →
Сутки в ООС: один обстрел, есть раненый06.06.2021 09:00
На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за минувшие сутки зафиксирован один минометный обстрел. Боевых потерь среди украинских защитников нет. Об этом сообщает в утренней сводке ... подробнее →
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