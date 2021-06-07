Пушилин не собирается открывать КПВВ с Украиной и ОРЛО 07.06.2021 17:00 Оккупационная администрация в ОРДО пока что не намерена открывать свои пункты пропуска и "границу" с ОРЛО. Об этом заявил главарь группировки "ДНР" Денис Пушилин в интервью подконтрольному террористам ... подробнее →

Зеленский пообещал выплачивать детям процент от добычи недр 07.06.2021 16:00 Президент Владимир Зеленский заявил, что каждый украинский ребенок будет получать процент от добычи недр, а также отметил, что по решению СНБО начался полный аудит всех недр и их пользователей. Об ... подробнее →

В центрах массовой вакцинации за выходные сделали 15000 прививок 07.06.2021 15:00 В 14 центрах массовой вакцинации Украины за выходные, 5 и 6 июня, вакцинировали против коронавируса 15 025 человек. 79 мобильных бригад делали инъекции COVID-препаратом CoronaVac компании Sinovac, ... подробнее →