Пушилин не собирается открывать КПВВ с Украиной и ОРЛО

07.06.2021 17:00

Оккупационная администрация в ОРДО пока что не намерена открывать свои пункты пропуска и "границу" с ОРЛО. Об этом заявил главарь группировки "ДНР" Денис Пушилин в интервью подконтрольному террористам ... подробнее →

Зеленский пообещал выплачивать детям процент от добычи недр

07.06.2021 16:00

Президент Владимир Зеленский заявил, что каждый украинский ребенок будет получать процент от добычи недр, а также отметил, что по решению СНБО начался полный аудит всех недр и их пользователей. Об ... подробнее →

В центрах массовой вакцинации за выходные сделали 15000 прививок

07.06.2021 15:00

В 14 центрах массовой вакцинации Украины за выходные, 5 и 6 июня, вакцинировали против коронавируса 15 025 человек. 79 мобильных бригад делали инъекции COVID-препаратом CoronaVac компании Sinovac, ... подробнее →

СБУ обнаружила возле Славянска тайник Гиркина

07.06.2021 14:00

В Донецкой области возле Славянска СБУ обнаружила тайник с оружием, оставленный группировкой Гиркина. Об этом сообщает пресс-центр СБУ . Сообщается, что по оперативной информации, арсенал был создан ... подробнее →

В ТКГ озвучили даты и повестку дня очередных заседаний

07.06.2021 13:00

Очередные заседания Трехсторонней контактной группы в режиме видеоконференций запланированы по следующему графику: 8 июня - видеоконференции Рабочих групп по безопасности, политическим вопросам, ... подробнее →

На Донетчине будут судить 3 "членов УИК" незаконного "референдума"

07.06.2021 12:00

В Донецкой области будут судить 3 "членов УИК" на "референдуме" в Бахмуте и Лиманском районе. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры . По данным следователей, 3 женщины работали ... подробнее →

В ОРДО решили создать "институт" для изучения истории Донбасса

07.06.2021 11:00

Институт изучения истории Донбасса в скором времени начнет формирование коллектива, организация будет открыта до конца текущего года. Об этом сообщили в "министерстве образования и науки ДНР". Речь ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 7 июня

07.06.2021 10:00

В Украине накануне выявили 535 новых случаев COVID-19 - всего в стране их уже 2215052. Об этом сообщает Минздрав в понедельник, 7 июня. Накануне заболели 30 детей и 61 медработник. Был ... подробнее →

В Мариуполе прошел фестиваль уличной культуры

07.06.2021 09:00

В Мариуполе состоялся фестиваль уличной культуры "Beats of summer". Об этом сообщается на странице "ДК Молодежный – Мариуполь" в Facebook . Фестиваль объединил 150 участников, 8 часов ... подробнее →

В РФ возмутились новой формой сборной Украины по футболу

07.06.2021 08:00

Сборная Украины перед чемпионатом Европы обновила комплекты формы, в которой она будет выступать на турнире, сообщает Korrespondent.net . На передней части футболок изображен контур карты Украины с ... подробнее →

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