В Украину доставили ещё 117 тысяч доз вакцины Pfizer 08.06.2021 17:00 В Украину доставили очередные 117 тысяч доз вакцин от коронавируса компании Pfizer в рамках механизма COVAX. Об этом сообщает пресс-служба ЮНИСЕФ во вторник, 8 июня. Всего в течение этой и следующей ... подробнее →

Как понять, что ваш смартфон пора менять на новый 08.06.2021 16:00 Если вы перестали следить за новинками смартфонов, но хотите купить современный надежный аппарат, эта статья для вас. Сэкономим ваше время и подскажем лучшие варианты для 2021 года. Благодаря ... подробнее →