Поезд "Ужгород - Лисичанск" стал самым популярным в Украине

08.06.2021 18:00

"Укрзалізниця" определила перечень самых популярных поездов во внутреннем сообщении с начала года по количеству перевезенных пассажиров (всего, в обоих направлениях). Об этом сообщает пресс-служба ... подробнее →

В Украину доставили ещё 117 тысяч доз вакцины Pfizer

08.06.2021 17:00

В Украину доставили очередные 117 тысяч доз вакцин от коронавируса компании Pfizer в рамках механизма COVAX. Об этом сообщает пресс-служба ЮНИСЕФ во вторник, 8 июня. Всего в течение этой и следующей ... подробнее →

Как понять, что ваш смартфон пора менять на новый

08.06.2021 16:00

Если вы перестали следить за новинками смартфонов, но хотите купить современный надежный аппарат, эта статья для вас. Сэкономим ваше время и подскажем лучшие варианты для 2021 года. Благодаря ... подробнее →

В Донецкой области начали вакцинацию жителей ОРДЛО от COVID-19 (ВИДЕО)

08.06.2021 15:00

В Донецкой области 7 июня начали вакцинацию от ковида жителей оккупированных территорий. Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко. "С 3 июня жители временно оккупированной территории ... подробнее →

НБУ выпустил монету в честь погибшего на Донбассе Василия Слипака

08.06.2021 14:00

Национальный банк Украины выпустил монету, посвященную Василию Слипаку - оперному певцу, погибшему на Донбассе в 2016 году. Об этом сообщает пресс-служба НБУ . "Василий Слипак - всемирно известный ... подробнее →

Через гумкоридор в Еленовке 7 июня прошли 340 человек

08.06.2021 13:00

340 граждан проследовали через гуманитарный коридор в Еленовке в понедельник, 7 июня. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР". Уточняется, что на территорию "республики" запущено 118 человек ... подробнее →

Мобильная клиника Красного Креста приедет в прифронтовую зону на Донетчине

08.06.2021 12:00

Мобильная клиника Общества Красного Креста проведет бесплатные приемы в прифронтовой зоне Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба военно-гражданской администрации Зайцево. В среду, 9 июня, с ... подробнее →

СБУ задержала нелегального перевозчика из Донецка в Харьков

08.06.2021 11:00

В Харьковской области задержали организатора нелегальных пассажирских перевозок из временно неподконтрольных украинской власти районов Донбасса через Россию. Об этом сообщает пресс-служба управления ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 июня

08.06.2021 10:00

В Украине за день подтвердили 1602 новых случая коронавируса - всего в стране их уже 2216654. Об этом сообщает Минздрав во вторник, 8 июня. При этом выздоровел за сутки 6751 человек (всего - ... подробнее →

Кабмин смягчил карантин в Украине

08.06.2021 09:00

Кабмин принял изменения в постановление о введении карантина, которыми значительно ослабил карантинные правила для проведения массовых мероприятий, работы заведений общественного питания и въезда в ... подробнее →

Байден пригласил Зеленского в Вашингтон

08.06.2021 08:00

Президент США Ддо Байден и Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор вечером в понедельник, 7 июня. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома . Как рассказал советник президента США по ... подробнее →

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