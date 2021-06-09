Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 9 июня, прибыл с рабочей поездкой в Донецкую область, сообщает ОП . "Глава государства посетит передовые позиции украинских военных в районе проведения ... подробнее →

В Украине все области перешли в "зеленую" зону карантина. В этой зоне действуют самые слабые карантинные ограничения. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава . Ограничения "зеленой" зоны ... подробнее →

Так называемый "центральный республиканский банк ДНР" начал прием заявок от физических лиц на получение кредитов. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "ЦРБ". "Одобрение первых заявок на получение ... подробнее →

ООО "Луганское энергетическое объединение" предупредило о полном обесточивании ЛКСП "Лисичанскводоканал" за долги. Об этом говорится на странице ООО "ЛЭО" . "10.06.21 в 09:00 состоится обесточивание ... подробнее →

На донецкой шахте имени Засядько возникла угроза затопления 09.06.2021 12:00 Оккупанты подтвердили, что по западному конвейерному уклону расположенной в оккупированном Донецке шахты имени Засядько произошло резкое увеличение водопритока. Об этом сообщает Восточный вариант со ... подробнее →