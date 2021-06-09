Энергетики предупредили "Лисичанскводоканал" об отключении электроэнергии 09.06.2021 16:00 ООО "Луганское энергетическое объединение" предупредило о полном обесточивании ЛКСП "Лисичанскводоканал" за долги. Об этом говорится на странице ООО "ЛЭО" . "10.06.21 в 09:00 состоится обесточивание ... подробнее →