На сайте Helsi.me появилась возможность записи на массовую вакцинацию от COVID-19

09.06.2021 17:00

Медицинский портал для пациентов Helsi.me запустил предварительную запись на массовую вакцинацию от COVID-19 в Киеве в Международный выставочный центр. Об этом сообщается на Facebook-странице HELSI ... подробнее →

Энергетики предупредили "Лисичанскводоканал" об отключении электроэнергии

09.06.2021 16:00

ООО "Луганское энергетическое объединение" предупредило о полном обесточивании ЛКСП "Лисичанскводоканал" за долги. Об этом говорится на странице ООО "ЛЭО" . "10.06.21 в 09:00 состоится обесточивание ... подробнее →

"Центробанк ДНР" начал прием заявок на получение потребительских кредитов

09.06.2021 15:00

Так называемый "центральный республиканский банк ДНР" начал прием заявок от физических лиц на получение кредитов. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "ЦРБ". "Одобрение первых заявок на получение ... подробнее →

Минздрав перевел все регионы Украины в "зеленую" зону карантина

09.06.2021 14:00

В Украине все области перешли в "зеленую" зону карантина. В этой зоне действуют самые слабые карантинные ограничения. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава . Ограничения "зеленой" зоны ... подробнее →

Зеленский приехал на Донбасс

09.06.2021 13:00

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 9 июня, прибыл с рабочей поездкой в Донецкую область, сообщает ОП . "Глава государства посетит передовые позиции украинских военных в районе проведения ... подробнее →

На донецкой шахте имени Засядько возникла угроза затопления

09.06.2021 12:00

Оккупанты подтвердили, что по западному конвейерному уклону расположенной в оккупированном Донецке шахты имени Засядько произошло резкое увеличение водопритока. Об этом сообщает Восточный вариант со ... подробнее →

Эстония помогла наладить доступ к интернету в прифронтовых районах Луганщины

09.06.2021 11:00

При содействии Департамента внешних связей, промоции и инновационного развития в сотрудничестве с ОО "Координационный совет города Золотое "Родной город" с целью усиления двустороннего сотрудничества ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 9 июня

09.06.2021 10:00

В Украине за день коронавирусом заболели 1385 человек - всего в стране уже 2218039 случаев COVID-19. Об этом сообщает Минздрав в среду, 9 июня. При этом выздоровели от коронавируса 6962 человек ... подробнее →

Мэр Мариуполя проведет чрезвычайный брифинг из-за последствий непогоды

09.06.2021 09:00

В Мариуполе продолжаются аномальные дожди. Из-за непрекращающихся ливней объявлен красный уровень опасности. В связи с этим созвано заседание спецкомиссии по вопросам техногенно-экологической ... подробнее →

В Херсонской области началась COVID-вакцинация жителей Крыма

09.06.2021 08:00

Первые двое жителей аннексированного Крыма получили прививки от коронавируса в Геническе Херсонской области. Об этом во вторник, 8 июня, сообщила пресс-служба облгосадминистрации . Отмечается, что ... подробнее →

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