Зеленский приехал на Донбасс 09.06.2021 13:00 Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 9 июня, прибыл с рабочей поездкой в Донецкую область, сообщает ОП . "Глава государства посетит передовые позиции украинских военных в районе проведения ... подробнее →

На донецкой шахте имени Засядько возникла угроза затопления 09.06.2021 12:00 Оккупанты подтвердили, что по западному конвейерному уклону расположенной в оккупированном Донецке шахты имени Засядько произошло резкое увеличение водопритока. Об этом сообщает Восточный вариант со ... подробнее →