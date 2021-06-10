УЕФА проанализировал новую форму сборной Украины после запроса со стороны РФС и обязал убрать с нее надпись "Героям слава". Об этом сообщает издание "Трибуна" . УАФ подтвердила, что УЕФА ... подробнее →

Уже в эти выходные в мариупольском СК "Ильичевец" откроется первый в Донецкой области пункт массовой вакцинации населения. Здесь готовы прививать всех желающих вакциной китайского производства ... подробнее →

В оккупированном Донецке строители приступили к созданию фундамента под новое колесо обозрения в центральном парке культуры и отдыха имени Щербакова. Об этом сегодня сообщил директор парка Вячеслав ... подробнее →

Председатель Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеил Саакашвили открыл "Офис простых решений и результатов" в Мариуполе. Об этом 10 июня сообщает пресс-служба городского ... подробнее →

В Киеве презентовали электромобили Konyk и Volyk 10.06.2021 12:00 В столичном МВЦ в рамках специализированных выставок ComAutoTrans и АвтоТехСервис состоялась презентация компактных электромобилей от украинского производителя – ООО «Электропрайд». ... подробнее →

Зеленский побывал на линии фронта в Донецкой области 10.06.2021 11:00 Президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочего визита в Донецкую область побывал на передовой. Об этом он сообщил в Твиттере . "Опять на Донбассе. Опять - на передовой. Очень важно услышать из ... подробнее →