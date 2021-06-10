На КПВВ «Станица Луганская» подешевели ПЦР-тесты10.06.2021 09:00
На пункте пропуска «Станица Луганская» снизили цену на ПЦР-тест, с помощью которого граждане, при въезде на подконтрольную Украине территорию, могут сняться с самоизоляции в мобильном ... подробнее →
На выходных COVID-прививки будут делать в 14 регионах10.06.2021 08:00
На ближайших выходных, 12-13 июня, центры вакцинации от коронавируса заработают в 14 регионах Украины. Минздрав опубликовал список, где можно сделать прививку вакциной CoronaVac компании Sinovac ... подробнее →
Показано c 1 по 2 (из 2 новостей)
- На КПВВ «Станица Луганская» подешевели ПЦР-тесты09:00
- Энергетики предупредили "Лисичанскводоканал" об отключении электроэнергии16:00
- "Центробанк ДНР" начал прием заявок на получение потребительских кредитов15:00
- Зеленский приехал на Донбасс13:00
- На донецкой шахте имени Засядько возникла угроза затопления12:00
- Эстония помогла наладить доступ к интернету в прифронтовых районах Луганщины11:00
- Мэр Мариуполя проведет чрезвычайный брифинг из-за последствий непогоды09:00
- Поезд "Ужгород - Лисичанск" стал самым популярным в Украине18:00
- В Донецкой области начали вакцинацию жителей ОРДЛО от COVID-19 (ВИДЕО)15:00
- Через гумкоридор в Еленовке 7 июня прошли 340 человек13:00
- На КПВВ «Станица Луганская» подешевели ПЦР-тесты09:00
- На выходных COVID-прививки будут делать в 14 регионах08:00
- На сайте Helsi.me появилась возможность записи на массовую вакцинацию от COVID-1917:00
- Энергетики предупредили "Лисичанскводоканал" об отключении электроэнергии16:00
- "Центробанк ДНР" начал прием заявок на получение потребительских кредитов15:00
- Минздрав перевел все регионы Украины в "зеленую" зону карантина14:00
- Зеленский приехал на Донбасс13:00
- На донецкой шахте имени Засядько возникла угроза затопления12:00
- Эстония помогла наладить доступ к интернету в прифронтовых районах Луганщины11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 9 июня10:00
- Как понять, что ваш смартфон пора менять на новый16:00
- Папа уходит в декрет. Что меняет новый закон о декретном отпуске?17:00
- Какой бойлер поставить в частный дом?15:00
- Translate, Meta, Reverso, Linguatec, Pereklad.Online: нюансы машинного перевода11:00
- Забота о природе: что отличает «зеленых» производителей косметики18:00
- «Манчестер Сити» — «Челси»: прогноз эксперта Максима Калиниченко15:00
- Как выиграть в казино Vavada17:30
- Вакцинация работников образования: что нужно знать?17:00
- Удастся ли государству перезапустить агрострахование?13:00
- Туркам удалось бесплатно подписать перспективного украинского хавбека Кобылянского11:00
- Пушилин не собирается открывать КПВВ с Украиной и ОРЛО
- СБУ задержала нелегального перевозчика из Донецка в Харьков
- СБУ обнаружила возле Славянска тайник Гиркина
- Зеленский приехал на Донбасс
- В Донецкой области начали вакцинацию жителей ОРДЛО от COVID-19 (ВИДЕО)
- На донецкой шахте имени Засядько возникла угроза затопления
- В ТКГ озвучили даты и повестку дня очередных заседаний
- На Донетчине будут судить 3 "членов УИК" незаконного "референдума"
- Как понять, что ваш смартфон пора менять на новый
- Через гумкоридор в Еленовке 7 июня прошли 340 человек