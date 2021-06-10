Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 июня

10.06.2021 10:00

В Украине за сутки подтвердили 1785 новых случаев COVID-19 - всего в стране уже зафиксировано 2219824 случаев болезни. Об этом сообщает Минздрав в четверг, 10 июня. Накануне выздоровели 6513 человек ... подробнее →

На КПВВ «Станица Луганская» подешевели ПЦР-тесты

10.06.2021 09:00

На пункте пропуска «Станица Луганская» снизили цену на ПЦР-тест, с помощью которого граждане, при въезде на подконтрольную Украине территорию, могут сняться с самоизоляции в мобильном ... подробнее →

На выходных COVID-прививки будут делать в 14 регионах

10.06.2021 08:00

На ближайших выходных, 12-13 июня, центры вакцинации от коронавируса заработают в 14 регионах Украины. Минздрав опубликовал список, где можно сделать прививку вакциной CoronaVac компании Sinovac ... подробнее →

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