Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 июня 10.06.2021 10:00 В Украине за сутки подтвердили 1785 новых случаев COVID-19 - всего в стране уже зафиксировано 2219824 случаев болезни. Об этом сообщает Минздрав в четверг, 10 июня. Накануне выздоровели 6513 человек ... подробнее →

На КПВВ «Станица Луганская» подешевели ПЦР-тесты 10.06.2021 09:00 На пункте пропуска «Станица Луганская» снизили цену на ПЦР-тест, с помощью которого граждане, при въезде на подконтрольную Украине территорию, могут сняться с самоизоляции в мобильном ... подробнее →

На выходных COVID-прививки будут делать в 14 регионах 10.06.2021 08:00 На ближайших выходных, 12-13 июня, центры вакцинации от коронавируса заработают в 14 регионах Украины. Минздрав опубликовал список, где можно сделать прививку вакциной CoronaVac компании Sinovac ... подробнее →