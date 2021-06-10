Михаил Саакашвили открыл в Мариуполе "Офис простых решений"

10.06.2021 17:00

Председатель Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеил Саакашвили открыл "Офис простых решений и результатов" в Мариуполе. Об этом 10 июня сообщает пресс-служба городского ... подробнее →

В Донецке начали установку нового колеса обозрения

10.06.2021 16:00

В оккупированном Донецке строители приступили к созданию фундамента под новое колесо обозрения в центральном парке культуры и отдыха имени Щербакова. Об этом сегодня сообщил директор парка Вячеслав ... подробнее →

Стал известен адрес первого в Донецкой области пункта массовой вакцинации

10.06.2021 15:00

Уже в эти выходные в мариупольском СК "Ильичевец" откроется первый в Донецкой области пункт массовой вакцинации населения. Здесь  готовы прививать всех желающих вакциной китайского производства ... подробнее →

УЕФА обязал сборную Украины убрать с формы один из лозунгов

10.06.2021 14:00

УЕФА проанализировал новую форму сборной Украины после запроса со стороны РФС и обязал убрать с нее надпись "Героям слава". Об этом сообщает издание "Трибуна" . УАФ подтвердила, что УЕФА ... подробнее →

МВД: иммунизация «Спутником V» не дает права на въезд в Украину

10.06.2021 13:00

В МВД Украины сообщили, что документы о вакцинации "Спутником V" не дают иностранцам права на въезд в Украину. Такое решение объяснили тем, что российская вакцина отсутствует в перечене разрешенных ... подробнее →

В Киеве презентовали электромобили Konyk и Volyk

10.06.2021 12:00

В столичном МВЦ в рамках специализированных выставок ComAutoTrans и АвтоТехСервис состоялась презентация компактных электромобилей от украинского производителя – ООО «Электропрайд». ... подробнее →

Зеленский побывал на линии фронта в Донецкой области

10.06.2021 11:00

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочего визита в Донецкую область побывал на передовой. Об этом он сообщил в Твиттере . "Опять на Донбассе. Опять - на передовой. Очень важно услышать из ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 июня

10.06.2021 10:00

В Украине за сутки подтвердили 1785 новых случаев COVID-19 - всего в стране уже зафиксировано 2219824 случаев болезни. Об этом сообщает Минздрав в четверг, 10 июня. Накануне выздоровели 6513 человек ... подробнее →

На КПВВ «Станица Луганская» подешевели ПЦР-тесты

10.06.2021 09:00

На пункте пропуска «Станица Луганская» снизили цену на ПЦР-тест, с помощью которого граждане, при въезде на подконтрольную Украине территорию, могут сняться с самоизоляции в мобильном ... подробнее →

На выходных COVID-прививки будут делать в 14 регионах

10.06.2021 08:00

На ближайших выходных, 12-13 июня, центры вакцинации от коронавируса заработают в 14 регионах Украины. Минздрав опубликовал список, где можно сделать прививку вакциной CoronaVac компании Sinovac ... подробнее →

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