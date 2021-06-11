Минздрав обновил список центров массовой COVID-вакцинации11.06.2021 17:00
На этих выходных, 12-13 июня, более 50 центров массовой вакцинации против COVID-19 будут работать в 15 областях Украины и в Киеве. В них будут прививать граждан, записавшихся в лист ожидания ... подробнее →
Польша начала вакцинировать заробитчан на границе с Украиной11.06.2021 16:00
В Польше недалеко от четырех пунктов пропуска на польско-украинской границе с 10 июня началась акция по вакцинации граждан Украины и других иностранцев из-за пределов ЕС, которые едут на работу в РП, ... подробнее →
Израиль первым в мире запретил продажу натурального меха11.06.2021 15:00
Министр защиты окружающей среды Израиля Гила Гамлиэль 9 июня подписала постановление о запрете продажи натурального меха. Страна первой в мире пошла на такой шаг, сообщает Громадське Телевидение . ... подробнее →
В ОРДЛО предприятия Курченко будет "спасать" новый "инвестор"11.06.2021 14:00
Компания "Внешторгсервис" беглого украинского олигарха Сергея Курченко больше не будет управлять крупными металлургическим и коксохимическими предприятиями на неподконтрольной Украине территории. ... подробнее →
Франция поставила на Донбасс медоборудование для больниц зоны ООС11.06.2021 13:00
Из Франции в Краматорск двумя автопоездами доставлено медицинское оборудование стоимостью более 8 млн гривен. Гуманитарный груз поступил в Украину в рамках Международной стратегической инициативы ... подробнее →
Сегодня стартует Евро-202011.06.2021 12:00
Сегодня, 11 июня, стартует главное европейское первенство - чемпионат Европы-2020, сообщает iSport . Этот турнир должен был пройти еще летом 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса его ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 11 июня11.06.2021 11:00
В Украине за день подтвердили 1603 новых случая коронавируса - всего в стране их уже 2221427. Об этом сообщает Минздрав в пятницу, 11 июня. За сутки выздоровели от COVID-19 5 583 человека (всего - ... подробнее →
В серой зоне перед КПВВ "Станица Луганская" умерла женщина11.06.2021 10:00
В серой зоне перед КПВВ “Станица Луганская” нашли умершую женщину в инвалидной коляске. Об этом Свободному радио сообщили мониторы благотворительного фонда “Право на захист”, ... подробнее →
Сутки в ООС: 12 обстрелов, ранен боец ВСУ11.06.2021 09:00
За сутки, 10 июня, на Донбассе зафиксировали 12 нарушений режима прекращения огня со стороны сепаратистов. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в пятницу, 11 июня. Возле Шумов сепаратисты ... подробнее →
Парламентарии из Франции посетили КПВВ "Гнутово"11.06.2021 08:00
10 июня на КПВВ "Гнутово" с визитом находились депутаты Национального собрания Французской Республики. Об этом информирует пресс-служба Госпогранслужбы . Французские пардаментарии ознакомидись с ... подробнее →
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