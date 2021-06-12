Абитуриентам из ОРДЛО и Крыма продлили срок приема документов 12.06.2021 15:00 Прием документов для участия в бесплатных подготовительных курсах со стипендиальным обеспечением для абитуриентов из временно оккупированных Донбасса и Крыма продлили до 29 июня. Об этом сообщили в ... подробнее →

11 июня через КПВВ на Донбассе прошли 2311 человек 12.06.2021 13:00 Как сообщает спикер Госпогранслужбы в составе Операции Объединенных сил Игорь Лизогуб, в пятницу через пеший пропускной пункт в Станице Луганской прошли в сторону оккупированного Луганска 1066 ... подробнее →