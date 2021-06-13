Мариуполь отметил седьмую годовщину освобождения от боевиков13.06.2021 17:00
В Мариуполе несколько тысяч человек прошлись по центральным улицам по случаю годовщины освобождения города от незаконных вооруженных формирований, сообщают Новости Донбасса . Участники шествия несли ... подробнее →
Гороскоп на неделю с 14 по 20 июня13.06.2021 15:00
ОВЕН Благоприятная неделя. Вам непременно надо заняться домом и переключить внимание на своих близких. Возможно, кому-то из них позарез нужна ваша помощь. Предложите сами свои услуги. Правда, ... подробнее →
СБУ объявила в розыск "заммэра" оккупированного Луганска13.06.2021 13:00
Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в совершении преступлений против национальной безопасности Украины одному из высокопоставленных "чиновников" группировки "ЛНР". Об этом сообщает ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 13 июня13.06.2021 11:00
В Украине за минувшие сутки зафиксированы 857 новых случев заболевания коронавирусом COVID-19, что на треть меньше вчерашнего показателя. Снижение происходит третий день подряд, сообщает Минздрав ... подробнее →
Букмекеры дали прогноз на матч Евро-2020 Нидерланды - Украина13.06.2021 10:00
Сегодня, 13 июня, сборная Украины по футболу проведет на «Йохан Кройф Арене» в Амстердаме свой стартовый поединок 16-го чемпионата Европы против команды Нидерландов. По мнению аналитиков ... подробнее →
В Мариуполе открылся центр массовой вакцинации от COVID-19 (ВИДЕО)13.06.2021 09:00
Центр массовой вакцинации заработал в Мариуполе 12 июня. Он разместился на территории спортивного комплекса "Ильичевец". Здесь готовы прививать всех желающих вакциной китайского производства ... подробнее →
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