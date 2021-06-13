Мариуполь отметил седьмую годовщину освобождения от боевиков

13.06.2021 17:00

В Мариуполе несколько тысяч человек прошлись по центральным улицам по случаю годовщины освобождения города от незаконных вооруженных формирований, сообщают Новости Донбасса . Участники шествия несли ... подробнее →

Гороскоп на неделю с 14 по 20 июня

13.06.2021 15:00

ОВЕН Благоприятная неделя. Вам непременно надо заняться домом и переключить внимание на своих близких. Возможно, кому-то из них позарез нужна ваша помощь. Предложите сами свои услуги. Правда, ... подробнее →

СБУ объявила в розыск "заммэра" оккупированного Луганска

13.06.2021 13:00

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в совершении преступлений против национальной безопасности Украины одному из высокопоставленных "чиновников" группировки "ЛНР". Об этом сообщает ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 13 июня

13.06.2021 11:00

В Украине за минувшие сутки зафиксированы 857 новых случев заболевания коронавирусом COVID-19, что на треть меньше вчерашнего показателя. Снижение происходит третий день подряд, сообщает Минздрав ... подробнее →

Букмекеры дали прогноз на матч Евро-2020 Нидерланды - Украина

13.06.2021 10:00

Сегодня, 13 июня, сборная Украины по футболу проведет на «Йохан Кройф Арене» в Амстердаме свой стартовый поединок 16-го чемпионата Европы против команды Нидерландов. По мнению аналитиков ... подробнее →

В Мариуполе открылся центр массовой вакцинации от COVID-19 (ВИДЕО)

13.06.2021 09:00

Центр массовой вакцинации заработал в Мариуполе 12 июня. Он разместился на территории спортивного комплекса "Ильичевец". Здесь готовы прививать всех желающих вакциной китайского производства ... подробнее →

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