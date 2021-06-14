Шмыгаль заявил о соответствии Украины критериям зеленой зоны ЕС

14.06.2021 17:00

Украина попала в зеленую зону Евросоюза после падения показателя заболеваемости коронавирусом до необходимых критериев. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на совещании в Офисе президента в ... подробнее →

В Румынии попал в ДТП автобус с украинскими заробитчанами

14.06.2021 16:00

На румынско-венгерской границе произошла авария с украинцами. Возле пункта пропуска автобус, следовавший из Украины в Чехию, врезался в грузовики. Об этом сообщает местное агентство TVR, передает ... подробнее →

Ольге Бузовой присвоили "звание заслуженной артистки ДНР"

14.06.2021 15:00

Так называемый "председатель народного совета ДНР" Владимир Бидевка подписал постановление о присвоении" звания заслуженной артистки республики" российской певице Ольге Бузовой. Об этом сообщают ... подробнее →

Глава ОБСЕ Линде посетила Мариупольский порт и КПВВ "Новотроицкое"

14.06.2021 14:00

Глава ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде, которая находится с визитом в Украине, посетила КПВВ "Новотроицкое". Об этом заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар сообщил в ... подробнее →

ФК «Шахтер» подписал контракт с бразильским полузащитником

14.06.2021 13:00

Футбольный клуб "Шахтер" подписал контракт с бразильским полузащитником Педриньо. Об этом сообщает пресс-служба клуба . Педриньо начинал карьеру в бразильском "Коринтиансе" и выступал за первую ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 14 июня

14.06.2021 12:00

За минувшие сутки в Украине зафиксировали минимальный с начала года прирост числа заболевших коронавирусом – 420 случаев, скончалось 13 человек. Об этом в понедельник, 14 июня, сообщает ... подробнее →

В ОРЛО объявили день траура по погибшим боевикам

14.06.2021 11:00

В оккупированном Луганске 14 июня объявили днем траура. Соответствующий указ выпустил "глава ЛНР" Леонид Пасечник. "Выражая скорбь по защитникам ЛНР, трагически погибшим 11 июня в результате действий ... подробнее →

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14.06.2021 10:00

Одним из наиболее почитаемых профессионалами онлайн казино на деньги является игровой клуб PointLoto. Такое отношение абсолютно заслужено благодаря новому порталу с удобным интерфейсом, воссоздающим в ... подробнее →

Лидеры G7 призвали Россию прекратить конфликт на Донбассе

14.06.2021 09:00

Лидеры государств Большой семерки в итоговом коммюнике трехдневного саммита, прошедшего в Великобритании, обратились с требованиями к России для решения конфликта на Донбассе, сообщает ... подробнее →

Украина минимально уступила Нидерландам в первом матче Евро-2020 (ВИДЕО)

14.06.2021 08:00

Сборная Украины по футболу провела стартовый поединок на XVI чемпионате Европы. Подопечные Андрея Шевченко на «Йохан Кройф Арене» в Амстердаме отыграли два мяча, однако в итоге уступили ... подробнее →

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