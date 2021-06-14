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14.06.2021 10:00

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Лидеры G7 призвали Россию прекратить конфликт на Донбассе

14.06.2021 09:00

Лидеры государств Большой семерки в итоговом коммюнике трехдневного саммита, прошедшего в Великобритании, обратились с требованиями к России для решения конфликта на Донбассе, сообщает ... подробнее →

Украина минимально уступила Нидерландам в первом матче Евро-2020 (ВИДЕО)

14.06.2021 08:00

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