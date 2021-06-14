Шмыгаль заявил о соответствии Украины критериям зеленой зоны ЕС 14.06.2021 17:00 Украина попала в зеленую зону Евросоюза после падения показателя заболеваемости коронавирусом до необходимых критериев. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на совещании в Офисе президента в ... подробнее →

Глава ОБСЕ Линде посетила Мариупольский порт и КПВВ "Новотроицкое" 14.06.2021 14:00 Глава ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде, которая находится с визитом в Украине, посетила КПВВ "Новотроицкое". Об этом заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар сообщил в ... подробнее →