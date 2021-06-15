Украина в шаге от электронной прописки. Что следует знать? 15.06.2021 17:00 Уже два года чиновники всех уровней провозглашают, что Украина строит «государство в смартфоне» и идет к отказу от бумажных документов. В то же время владельцы ID-карточек до сих пор ... подробнее →

ФК "Шахтер" объявил о создании женской команды 15.06.2021 16:00 Футбольный клуб "Шахтер" объявил о создании женской команды. Об этом сообщается на сайте клуба. Новосозданная команда в сезоне-2021/22 будет выступать в Первой лиге женского чемпионата Украины. В ... подробнее →

В Краматорске анонсировали открытие центра массовой вакцинации 15.06.2021 15:00 Центр массовой вакцинации от COVID-19, который откроют на базе ледового комплекса, начнет работу в Краматорске с четверга. Об этом в ходе аппаратного совещания сегодня, 15 июня, сообщил начальник ... подробнее →