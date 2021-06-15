Украина в шаге от электронной прописки. Что следует знать?15.06.2021 17:00
Уже два года чиновники всех уровней провозглашают, что Украина строит «государство в смартфоне» и идет к отказу от бумажных документов. В то же время владельцы ID-карточек до сих пор ... подробнее →
ФК "Шахтер" объявил о создании женской команды15.06.2021 16:00
Футбольный клуб "Шахтер" объявил о создании женской команды. Об этом сообщается на сайте клуба. Новосозданная команда в сезоне-2021/22 будет выступать в Первой лиге женского чемпионата Украины. В ... подробнее →
В Краматорске анонсировали открытие центра массовой вакцинации15.06.2021 15:00
Центр массовой вакцинации от COVID-19, который откроют на базе ледового комплекса, начнет работу в Краматорске с четверга. Об этом в ходе аппаратного совещания сегодня, 15 июня, сообщил начальник ... подробнее →
Главарь "ЛНР" передумал проводить военные сборы резервистов15.06.2021 14:00
Главарь "ЛНР" Леонид Пасечник отменил собственный указ о проведении военных сборов резервистов , опубликованный накануне. Признать утратившим силу указ главы ЛНР от 14 июня 2021 года № УГ-24/21дсп ... подробнее →
375 человек смогли пройти через КПВВ «Еленовка» в понедельник15.06.2021 13:00
Порядка четырехсот граждан пересекли линию разграничения через гуманитарный коридор в Еленовке 14 июня. Об этом сегодня сообщило "МЧС ДНР". По данным "ведомства", пропускной пункт функционировал с ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 15 июня15.06.2021 12:00
В Украине за минувшие сутки зафиксировали 1014 новых случаях коронавируса, что вдвое больше вчерашнего показателя. При этом госпитализировано за сутки меньше, чем накануне - 401 человека. Об этом во ... подробнее →
В "ЛНР" внезапно вызвали резервистов на сборы15.06.2021 11:00
"Глава" непризнанной "ЛНР" издал указ о проведении военных сборов, в которых примут участие более 300 резервистов, сообщают местные СМИ. "В целях подготовки и совершенствования навыков граждан, ... подробнее →
На Донбассе подорвались двое украинских военных15.06.2021 10:00
За прошедшие сутки сепаратисты на Донбассе восемь раз нарушали режим прекращения огня. Двое украинских военных подорвались на мине, оба госпитализированы. Об этом во вторник, 15 июня, говорится в ... подробнее →
Украина - Северная Македония: прогноз от экспертов на предстоящий матч Евро-202015.06.2021 09:00
17 июня 2021 года в Бухаресте состоится матч Украина-Северная Македония. Эксперты портала “Рейтинг Букмекеров” дали свой прогноз на предстоящую игру. Сообщается, что на трибуны стадиона ... подробнее →
В ОРЛО произошел пожар на шахте15.06.2021 08:00
В лаве шахты Самсоновская-Западная в Краснодоне, на временно неподконтрольной правительству части Луганской области, случился пожар. Об этом сообщает "МЧС" так называемой "ЛНР" в понедельник, 14 июня, ... подробнее →
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