Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 16 июня 16.06.2021 11:00 В Украине за минувшие сутки зафиксировано 1 045 новых COVID-случаев. Среди них - 46 детей и 23 медработника. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава . За прошедшие 24 часа коронавирус забрал жизни 78 ... подробнее →

На КПВВ "Меловое" разоблачили изготовителя фальшивых COVID-справок 16.06.2021 10:00 В Луганской области разоблачен механизм изготовления и распространения поддельных справок о результатах тестов на COVID-19 (ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 УК Украины), сообщает 06452.com . По данным ... подробнее →

Как ставить на матчи Чемпионата Европы с выгодой? 16.06.2021 09:00 Чемпионат Европы – главное футбольное событие этого лета. Миллионы зрителей по всему миру с 11 июня по 11 июля почти каждый день могут наблюдать за топовыми матчами между сборными. И, конечно, ... подробнее →