Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 16 июня

16.06.2021 11:00

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 1 045 новых COVID-случаев. Среди них - 46 детей и 23 медработника. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава . За прошедшие 24 часа коронавирус забрал жизни 78 ... подробнее →

На КПВВ "Меловое" разоблачили изготовителя фальшивых COVID-справок

16.06.2021 10:00

В Луганской области разоблачен механизм изготовления и распространения поддельных справок о результатах тестов на COVID-19 (ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 УК Украины), сообщает 06452.com . По данным ... подробнее →

Как ставить на матчи Чемпионата Европы с выгодой?

16.06.2021 09:00

Чемпионат Европы – главное футбольное событие этого лета. Миллионы зрителей по всему миру с 11 июня по 11 июля почти каждый день могут наблюдать за топовыми матчами между сборными. И, конечно, ... подробнее →

СМИ опубликовали программу встречи Байдена и Путина

16.06.2021 08:00

Саммит США и России в Женеве, в рамках которого запланирована встреча президентов стран Джо Байдена и Владимира Путина, продлится пять часов. Об этом во вторник, 15 июня, сообщает Интерфакс со ... подробнее →

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