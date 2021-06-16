Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 16 июня16.06.2021 11:00
В Украине за минувшие сутки зафиксировано 1 045 новых COVID-случаев. Среди них - 46 детей и 23 медработника. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава . За прошедшие 24 часа коронавирус забрал жизни 78 ... подробнее →
На КПВВ "Меловое" разоблачили изготовителя фальшивых COVID-справок16.06.2021 10:00
В Луганской области разоблачен механизм изготовления и распространения поддельных справок о результатах тестов на COVID-19 (ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 УК Украины), сообщает 06452.com . По данным ... подробнее →
Как ставить на матчи Чемпионата Европы с выгодой?16.06.2021 09:00
Чемпионат Европы – главное футбольное событие этого лета. Миллионы зрителей по всему миру с 11 июня по 11 июля почти каждый день могут наблюдать за топовыми матчами между сборными. И, конечно, ... подробнее →
СМИ опубликовали программу встречи Байдена и Путина16.06.2021 08:00
Саммит США и России в Женеве, в рамках которого запланирована встреча президентов стран Джо Байдена и Владимира Путина, продлится пять часов. Об этом во вторник, 15 июня, сообщает Интерфакс со ... подробнее →
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