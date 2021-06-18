Названа средняя стоимость одной дозы вакцины от коронавируса в Украине 18.06.2021 16:00 Средняя стоимость вакцины от COVID-19 со всеми расходными материалами, заложенная в бюджете, составляет 276 гривен. Всего за бюджетные средства планируется закупить 38 млн доз вакцин. Об этом сообщает ... подробнее →

Сегодня СНБО рассмотрит персональные санкции и развитие ВПК 18.06.2021 15:00 Сегодня, 18 июня 2021 года, на заседании Совета национальной безопасности и обороны будут рассмотрены персональные санкции. Об этом сообщает пресс-служба СНБО . СНБО планирует сегодня рассмотреть: ... подробнее →