Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 июня 18.06.2021 12:00 За минувшие сутки в Украине выявили 967 новых случаев заражения коронавирусом, что меньше, чем днем ранее. Госпитализировано за сутки 585 человек. Об этом в пятницу, 18 июня, сообщает Минздрав ... подробнее →

В оккупированном Луганске ночью взорвался газопровод 18.06.2021 11:00 Минувшей ночью в неподконтрольном Луганске произошел взрыв газопровода. Пресс-служба предприятия "Луганскгаз" уточнила, что взрыв с последующим возгоранием произошли в районе парка имени 1 Мая. В ... подробнее →