Сегодня СНБО рассмотрит персональные санкции и развитие ВПК 18.06.2021 15:00 Сегодня, 18 июня 2021 года, на заседании Совета национальной безопасности и обороны будут рассмотрены персональные санкции. Об этом сообщает пресс-служба СНБО . СНБО планирует сегодня рассмотреть: ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 июня 18.06.2021 12:00 За минувшие сутки в Украине выявили 967 новых случаев заражения коронавирусом, что меньше, чем днем ранее. Госпитализировано за сутки 585 человек. Об этом в пятницу, 18 июня, сообщает Минздрав ... подробнее →