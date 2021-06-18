Сегодня СНБО рассмотрит персональные санкции и развитие ВПК

18.06.2021 15:00

Сегодня, 18 июня 2021 года, на заседании Совета национальной безопасности и обороны будут рассмотрены персональные санкции. Об этом сообщает пресс-служба СНБО . СНБО планирует сегодня рассмотреть: ... подробнее →

СБУ блокировала схему поставок лекарств и косметики террористам "ДНР"

18.06.2021 14:00

СБУ разоблачила и блокировала схему по поставкам лекарственных средств террористам "ДНР". Об этом сообщает пресс-служба СБУ . Злоумышленники использовали механизм "прерванного транзита", - когда груз ... подробнее →

Моргенштерн подал в суд на СБУ из-за запрета на въезд в Украину

18.06.2021 13:00

Российский рэпер Алишер Валеев (Моргенштерн) подал в Окружной административный суд Киева иск на Службу безопасности Украины, сообщает Громадське Телевидение . Исполнитель просит суд признать ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 июня

18.06.2021 12:00

За минувшие сутки в Украине выявили 967 новых случаев заражения коронавирусом, что меньше, чем днем ранее. Госпитализировано за сутки 585 человек. Об этом в пятницу, 18 июня, сообщает Минздрав ... подробнее →

В оккупированном Луганске ночью взорвался газопровод

18.06.2021 11:00

Минувшей ночью в неподконтрольном Луганске произошел взрыв газопровода. Пресс-служба предприятия "Луганскгаз" уточнила, что взрыв с последующим возгоранием произошли в районе парка имени 1 Мая. В ... подробнее →

Украина обыграла Македонию на Евро-2020 (ВИДЕО)

18.06.2021 10:00

17 июня во втором матче группового этапа Евро-2020 сборная Украины обыграла сборную Северной Македонии со счетом 2:1. Команды играли в столице Румынии Бухаресте. Об этом сообщает Цензор.НЕТ . Украина ... подробнее →

За сутки на Донбассе девять обстрелов, один раненый

18.06.2021 09:00

За прошедшие сутки в районе проведения операции ОС сепаратисты девять раз нарушили режим прекращения огня. Один украинский военный получил пулевое ранение. Об этом в пятницу, 18 июня, сообщает ... подробнее →

Кабмин опубликовал новые правила карантина

18.06.2021 08:00

Правительство Украины опубликовало постановление об установлении на территории страны "зеленой" зоны, сообщает Корреспондент.net. Согласно документу, с четверга, 17 июня, на территории Украины ... подробнее →

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